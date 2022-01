Anchya Bamana : « seule l’union fait la force vis-à-vis de l’Etat »

L’ancienne maire de Sada et fondatrice du parti « Mahorais Solidaires », Anchya Bamana, était l’invitée de Zakweli ce vendredi.

Bruno Minas •

Anchya Bamana se félicite du rejet du projet de «loi Mayotte » par l’ensemble des élus du Conseil Départemental : « ce projet de répond pas aux doléances des Mahorais. Les Mahorais ne veulent plus rester des sous-français ».

Elle souligne que la loi proposée par le gouvernement ne traite ni de l’égalité sociale, ni d’une lutte réelle contre l‘immigration : « il faut chercher des solutions pour agir sur les sources de l’immigration. Ici on ne traite que les conséquences… on compte les gens qui viennent et que l’on reconduit ».

Anchya Bamana appelle les élus mahorais à se réunir pour faire des propositions : « les élus doivent être guidés par ce que veut la population, et non ce que veulent les gouvernements. Seule l’union fait la force vis-à-vis de l’Etat ».

S’agissant du statut de département –région et des inquiétudes soulevées, Anchya Bamana appelle à « un référendum au niveau de Mayotte ».