André Rougé : « Lorsque Marine le Pen sera présidente, nous rétablirons l’ordre »

André Rougé, député européen et délégué outremer du Rassemblement National était l’invité de Zakweli ce mercredi.

Bruno Minas •

André Rougé critique l’attitude du ministre des outremers Sébastien Lecornu :

Il n’est même pas venu à Mayotte ! C’est du mépris, de la désinvolture, il est plus intéressé par la Normandie

l’élu RN s’en prend à « ce gouvernement incapable de faire respecter la sécurité et d’endiguer l’immigration ».

« Lorsque Marine le Pen sera présidente nous rétablirons l’ordre » affirme André Rougé, « notre première priorité sera de lutter résolument contre l’insécurité par des renforts de gendarmes et contre l’immigration en établissant le droit du sang »… « Ensuite nous ferons une loi-programme sur 20 ans pour les outremers avec une défiscalisation et des zones franches pour accueillir les entreprises et créer des emplois.

Le responsable RN a par ailleurs indiqué que son parti aura des candidats aux élections départementales, puis a appelé les élus mahorais, notamment le député Kamardine et le président Soibadine à « soutenir Marine le Pen à la présidentielle de 2022 ».