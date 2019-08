Annick GIRARDIN : " L'éducation est une priorité du gouvernement et c'est plus vrai à Mayotte." [ IMAGES ]

" L' éducation est une priorité du gouvernement et vous l' avez vu à travers les différentes lois qui ont été portées par le ministre de l' éducation nationale. Ici à Mayotte, c'est encore plus vraie cette priorité. L'éducation, c'est toutes les chances qu'on doit donner aux jeunes pour qu'ils puissent réaliser leurs projets d'avenir, pour faire que Mayotte demain ait davantage des jeunes qui puissent y travailler et s'épanouir."