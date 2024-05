Appel des habitants de Cavani à Emmanuel Macron pour évacuer le camp de migrants

Les habitants de Cavani ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron et aux autorités locales pour demander l'évacuation immédiate du camp de migrants sur le boulevard Marcel Henry. Face à la dégradation des conditions sanitaires et sécuritaires, ils ont recueilli plus de 1600 signatures pour exiger une action avant le 31 mai 2024.

Un demandeur d'asile à Cavani • ©Y.D

Lettre ouverte envoyée par les Habitants de Cavani au Président de la République, aux parlementaires mahorais, au Préfet de Mayotte, au Président du Conseil départemental de Mayotte et au Maire de Mamoudzou.

Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République, Messieurs et Madame les Parlementaires de Mayotte, Monsieur François-Xavier BIEUVILLE, Préfet de Mayotte, Monsieur Ben Issa OUSSENI, Président du conseil départemental de Mayotte, Monsieur Ambdilwahedou SOUMAILA, Maire de Mamoudzou, Nous tenions à rappeler que les habitants de Cavani sont des Français comme les autres. Ils ont le droit de vivre dans la sécurité, dans la tranquillité, dans des conditions sanitaires et sécuritaires dignes. Aujourd’hui, force est de constater que boulevard Marcel HENRY est devenu un camp de migrants et une décharge à ciel ouvert.

Nous n’avons pas vu L’ARS se préoccuper des cas de choléra, des problèmes d’hygiènes et de santé publique de plus en plus dégradées mettant en danger la santé de la population de Cavani et des migrants présents. Ce campement de migrants compte à l’heure où nous vous écrivons plus de 1000 personnes sachant des arrivées quotidiennes sont constatées. Solennellement, nous vous demandons l’évacuation du camp de migrants au plus tard le 31 mai 2024 auquel cas la population de Cavani agira en conséquence. Je rappelle qu’une première pétition signée par une trentaine de personnes avait été remise à la Présidente de l’Assemblée Nationale lors de sa venue à Mayotte du 10 au 13 janvier 2024 pour le démantèlement du camp de migrants à l’intérieur du stade de Cavani. Deux mois plus tard, le camp du stade de Cavani est démantelé, mais, les migrants se sont installés sur le boulevard Marcel Henry, le long du stade de Cavani. Une deuxième pétition signée par plus de 150 personnes avait été adressée au Président de la République le 24 avril 2024 pour protester sur la non-gestion des migrants de Cavani. Malgré cette deuxième alerte, les habitants de Cavani n’ont constaté aucune réaction de l’Etat. Enfin, cette troisième pétition, signée par plus de 1600 personnes, demande aux autorités de procéder à l’évacuation du camp de migrants de Cavani au plus tard le 31 mai 2024. Après ce délai, les habitants de Cavani agiront pour que leur village ne soit plus un camp de migrants.