Assises de la sécurité : « C’est à la population de dire ce qu’elle veut ! »

Nourainya Loutoufi, 3ème adjointe au maire de Mamoudzou chargée de la citoyenneté, était l’invitée de Zakweli

Nourainya Loutoufi

Les assises de la sécurité vont se tenir lundi 9 et mardi 10 novembre. « L’insécurité touche tout le monde » affirme Nourainya Loutoufi «la population a l’impression que toutes les décisions qui la concernent viennent d’en haut. Cette fois nous aurons l‘occasion de dire : Mayotte a décidé, voilà ce que nous voulons ».La 3ème adjointe insiste sur la nécessité pour chacun de porter plainte quand il s’agit de délits ou d’incivilité, et de ne pas désespérer: « nous devons être optimistes. Nous saurons adopter de bonnes résolutions, nous allons les formuler et les envoyer au gouvernement ». Les parlementaires transmettront les conclusions de ces assises au gouvernement. 6 ateliers thématiques sont prévus allant de l’éducation et la prévention à la répression, en passant par la lutte contre l’immigration clandestine et la responsabilité parentale.Compte tenu de la crise sanitaire, la participation est limitée à 50 personnes dans le respect des gestes barrières.