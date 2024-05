Attaque d'un fourgon dans l'Eure : la prison de Majicavo bloquée par les syndicats ce mercredi

La prison de Majicavo est bloquée ce mercredi matin par les agents à l'appel des syndicats. Il s'agit d'un mouvement national pour dénoncer l'attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure. Deux agents ont été tués, trois autres ont été grièvement blessés.

Les agents de la prison de Majicavo sont rassemblés ce mercredi 15 mai à l'entrée du site pour bloquer l'établissement. Il s'agit d'un appel national des syndicats pénitentiaires pour dénoncer l'attaque d'un fourgon transportant un détenu dans l'Eure ce mardi. Au péage d'Incarville, entre Evreux et Rouen, le véhicule a été attaqué par un commando armé, qui a tué deux agents et blessé grièvement trois. Le fugitif est toujours en fuite.

"Nos collègues ont été exécutés pour permettre à un détenu de s'évader. Au-delà de cette horreur, ça nous renvoie au fait qu'on puisse ne pas rentrer du boulot", explique le représentant de la CFDT à la prison de Majicavo. "Nous voulons honorer nos collègues et soutenir leurs familles en bloquant l'institution." Selon son décompte, 180 établissements pénitentiaires sont bloqués en France et dans les Outre-mer.

"On ne se sent pas en sécurité à Mayotte, car on n'a pas de véhicule adapté ni suffisamment de moyens", poursuit-il. "Ce sont des revendications régulières, mais rien ne bouge. On n'a pas les moyens pour travailler sereinement et on veut profiter de ce deuil national pour les faire remonter."