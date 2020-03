L’avion présidentiel a atterri à Pamandzi

L’Airbus A 330 aux couleurs de la République Française est venu livrer 3 tonnes de matériels pour le Centre Hospitalier de Mayotte.



Cet appareil est habituellement utilisé par le président Emmanuel Macron. L’intérieur de cet avion est aménagé pour les déplacements officiels. On y trouve un espace privé, chambre et salle de bains pour le président, une salle de communications pour continuer à diriger le pays, une salle de réunions, des espaces de travail pour les conseillers, le secrétariat, une cuisine, et une cabine passagers et invités pouvant accueillir 60 personnes.Certains de ces aménagements ont été décloisonnés pour transporter du fret. Depuis le début de la crise du coronavirus, le président se déplace sur de courtes distances grâce aux jets Falcons plus petits. Cet appareil était donc disponible pour pallier l’arrêt du trafic aérien commercial.Ce n’est pas la première fois que cet avion présidentiel touche le sol mahorais. Le président était à son bord au mois d’octobre 2019 lors de sa visite à Mayotte. Il avait alors constaté lui-même que la piste est trop courte… Mais ce n’est plus tellement l’urgence d’aujourd’hui.