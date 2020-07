BAC 2020, des résultats exceptionnels pour une année exceptionnelle

Partout en France les notes ont été arrêtées par des jurys, souverains, composés de professeurs et d’inspecteurs, sous la présidence d’universitaires. Cette session 2020 est par nature particulière, unique, à l’issue d’une année qui a été très éprouvante pour les élèves.

82% des élèves qui ont formulé des vœux ont été acceptés dans l’une des formations qu’ils ont demandées. 95% des candidats du bac général ont obtenu une réponse favorable, 77% de la filière technologique, et 69% de la filière professionnelle.

Face à la situation inédite créée par la crise sanitaire du Covid-19 et afin de ne léser aucun candidat tout en maintenant le sérieux du baccalauréat, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a pris la décision que toutes les épreuves terminales de la session 2020 du baccalauréat soit passées en contrôle continu. Une année exceptionnelle qui a vu une augmentation significative du nombre d’admis à Mayotte.Les résultats sont en hausse, au terme des délibérations des jurys du 1er groupe ( avant rattrapage). Notamment car Les jurys ont eu une attitude bienveillante à l'égard des candidats au vu des circonstances.A la session de juin 2020, l’Académie de Mayotte compteLe taux de réussite au baccalauréat général est de, en hausse de 35,4 points par rapport à 2019.Taux de réussite national (Métropole et DOM): 94,3 %Le taux de réussite au baccalauréat professionnel est de, en hausse de 40 points par rapport à 2019.Taux de réussite national (Métropole et DOM) : 87,4%Le taux de réussite au baccalauréat technologique est de, en hausse de 47,8 points par rapport à 2019.Taux de réussite national (Métropole et DOM): 89.4 %De très bons résultats qui ne veulent absolument pas dire que le BAC a étéinsiste le recteur. Un indicateur montre que les élèves Mahorais ont tout de même bien travaillé cette année malgré le contexte . Il s’agit du parcoursup. Les élèves y sont admis grâce à leur dossier scolaire.Pour Gilles Halbout qui s’est confié à nos confrères de flashinfo :