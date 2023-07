Bac 2023, les résultats sont connus à Mayotte

Ce lundi 03 juillet, 4600 élèves de Terminales ont reçu les résultats du baccalauréat toutes filières confondues.

Karama Youssouf •

Dès 8 heures à l'annonce des résultats du bac, les nouveaux bacheliers partagent leur joie avec leurs amis, relaient la nouvelle à leurs proches. Ounaissa du lycée LPO de Kaweni se dit fière d’elle “j’ai réussi mon bac, en plus avec mention”. D’autres ne se sont pas encore fixés sur leur sort. Ils sont admis aux rattrapages.

Ibrahim Said Baro, professeur de science économique et sociale, partage ses conseils “pour la deuxième session les élèves doivent franchir le seuil des 1000 points {...} Plus la note est faible et mieux c’est pour l’élève puisque cela rapportera plus de points à la fin”. Comme Ounaissa, plusieurs élèves de Terminale se sont rendus dans leurs établissements respectifs pour connaître les résultats de l’examen national.

Les résultats sont également disponibles sur le lien suivant : https://www.francetvinfo.fr/bac/mayotte/

Les élèves ayant obtenu la mention très bien, sont attendus au rectorat ce mardi 4 juillet, pour une cérémonie de félicitations aux lauréats. Au total dans le département, 92 élèves en bac général et technologique ont obtenu la mention très bien dont 13 élèves en filière professionnelle.

Des chiffres s'approchant de ceux de l’année dernière. En 2022, 94 terminales avaient décroché la

mention très bien. Parmi eux, 12 en section professionnelle. L’année dernière, au total 1691 élèves sont ressortis diplômés du bac général après le passage au second tour soit un taux de réussite de 72%. Ils étaient 69% dans la filière technologique et 66,5% pour le bac professionnel.