Bac 2024 : des cours de soutien proposés pendant les vacances avec le Réseau Lahiki

A compter de ce lundi 26 février, le Réseau Lahiki propose des cours de révision et de soutien scolaire gratuits aux élèves de Terminale durant ces vacances scolaires. Une initiative qui compte avec les nombreux cours manqués par les lycéens depuis le début de la rentrée.

Depuis le début de la rentrée scolaire 2023-2024, les lycéens mahorais subissent de plein fouet les effets de l'insécurité, de la crise de l'eau et plus récemment des barrages. Certains établissements sont même pratiquement vides.

Alors nul doute que les cours de soutien scolaire proposés durant ces deux semaines de vacances par le Réseau Lahiki seront accueillis avec soulagement par les élèves de Terminales qui doivent réviser pour passer les épreuves du BAC d'ici la fin de l'année scolaire.

Pour s'inscrire, il suffit de suivre les indications sur la page Facebook du Réseau ou de remplir directement le formulaire en cliquant sur ce lien ici :

Dans sept communes

Ce dispositif est gratuit et sera activé dès ce lundi 26 février dans sept communes de l'île, à savoir à Sada, Chiconi, Dembéni, Mamoudzou, Petite-Terre, Koungou et Bandraboua. Une aide qui est la bienvenue au vu de la situation actuelle, souligne l'animatrice du réseau Mayounne Abdallah.

"Mais cette situation ne date pas de cette année, ni de l'année dernière, rajoute-t-elle. Depuis longtemps les élèves qui passent leur bac peuvent faire une année entière sans avoir de cours de philosophie ou de mathématiques, par exemple. L'objectif pour nous c'est de pouvoir accompagner ces jeunes pour qu'ils puissent passer leurs examens sans crainte et sans difficulté".

Des professeurs et des associations mobilisés

Une quinzaine de séances durant chacune 3 heures sont programmées. Qui donne les cours ? "Des intervenants et très régulièrement ce sont des professeurs, indique Mayounne Abdallah. On collabore aussi avec certaines structures comme Jua School et différentes associations comme Mlezi ou encore Mayotte Entraide".

Le réseau envisage aussi d'étendre le soutien aux élèves de 3ème. L'objectif affiché est de généraliser les cours de soutien scolaire pour qu’ils soient accessibles à les jeunes, quelle que soit leur situation.