Baccalauréat 2024 : Ils ont eu leur bac avec mention très bien + Félicitations du jury

Les résultats du baccalauréat pour l’académie de Mayotte ont été publiés ce lundi 1er juillet, et dans le lot de ceux qui l’ont obtenu haut la main se trouve Méline Roquet et Ramadhan Assadi. Ils ont obtenu leur bac avec mention très bien avec les félicitations du jury. Une fierté pour ses deux bacheliers, tous deux élèves au Lycée Bamana de Mamoudzou.

Zalihata Dahalani Ismael Mohamed Ali •

À 18 ans, Meline Roquet n’en revient toujours pas. Cette élève au lycée Younoussa Bamana a obtenu 18,17/20 de moyenne au baccalauréat général. Une excellente moyenne qui au-delà de la surprendre, la rend très fière. Il faut dire qu’elle a travaillé dur et ses efforts ont payé.

C’est surprenant, je ne m’y attendais pas, je suis très fière de moi, c’est une surprise, une bonne surprise Méline Roquet

Elle poursuit : « Je suis très heureuse pour moi, pour ma famille, car cela montre que quand on travaille, on peut réussir ».

Quelques jours après l’annonce des résultats, l’émotion est encore très vive aussi chez les parents. « C’est que de la fierté, comme elle le disait, elle a beaucoup travaillé pour ça, ce n’est pas venu tout seul, il y a plein de choses qu’elle n’a pas faites pour pouvoir travailler donc c’est que du bonheur ».

Major de Promotion

Du côté de Ramadhan Assadi, c’est avec 19,20/20 de moyenne générale qu’il ressort Major de sa promotion au lycée Bamana. En compagnie de sa famille, il nous raconte le moment où il a découvert sa note.

Quand j’ai vu la note, j’ai couru pour voir ma mère car j’étais vraiment très fier Ramadhan Assadi

Il ajoute : " Me retrouver en famille, c’est important car pendant que je travaillais je m’isolais beaucoup, donc le fait de retrouver tout le monde cela me soulage un peu". Dans la famille Assadi, l’excellence est dans l’ADN. « Le grand frère a eu aussi le bac avec 18 de moyenne, donc je lui disais que s’il le faut, il faut le dépasser et je suis très fière de lui », déclare la mère du jeune homme.

L’après BAC

Prochaine étape pour Meline Roquet, une Licence Accès Santé à La Réunion.

Pour Ramadhan Assadi, la suite s’inscrit à l’Université Paris-Cité pour suivre la voie royale de la médecine, mais en attendant, pour les deux lycéens, il s’agit de se faire beau car le Bal de fin d’année du lycée Bamana approche à grand pas.

Les 122 bacheliers de l'île avec la mention très bien et félicitations du jury recevront d’ailleurs cette année leurs diplômes des mains du recteur de l’académie de Mayotte, M. Jacques Mikulovic. Des cadeaux seront également offerts aux lycéens. La cérémonie a lieu ce vendredi 5 juillet dans l’amphithéâtre du lycée des Lumières de 15h à 17h. Une manière d’encourager l’excellence à Mayotte.