Baccalauréat 2022 : Top départ ce mercredi 15 juin, pour l'épreuve écrite de philosophie

Top départ pour l’épreuve de philosophie pour les élèves de terminale, ils sont plus de 4051 candidats mahorais à avoir planché sur trois sujets, deux dissertations et un commentaire de texte.

Sujet 1 : «Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?»

Sujet 2 : «Revient-il à l’État de décider de ce qui est juste ?»

Explication de texte: COURNOT, Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique (1851).

La philosophie est l’une des épreuves les plus redoutées par les lycéens. C’est la seule épreuve commune du bac pour les élèves de terminale. Les lycéens ont peur de la fameuse feuille blanche, le manque d'inspiration ou pire encore, repartir avec le fameux « hors sujets ».

J'ai eu un moment de blanc, je ne savais pas trop quoi écrire et je ne sais pas non plus ce que ça va donner mais c'est fait