Abdillah Saïd : « Chez nous même des diplômés caillassent des voitures ! »

Bruno Minas •

Le candidat estime que « les choses vont mal avec cette délinquance. Ces six dernières années rien n’a été fait ». « Je viens du village de Trevani, chez nous même l’équipe de foot n’existe plus ». « Il faut qu’on s’y mette car chez nous même des diplômés caillassent des voitures ! ». Selon lui, « il faut accompagner ces jeunes vers l’emploi. On a des entreprises qui peuvent aussi leur apprendre à travailler ».

Abdillah Saïd milite aussi pour l’égalité sociale : « il faut qu’on se lève pour demander cette égalité. L’Etat doit mettre la main à la poche ».