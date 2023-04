Des élèves de la cité scolaire de Bandrélé s'envolent pour l'Allemagne

Départ ce dimanche d'une quinzaine d'élèves de la cité scolaire de Bandrélé avec 3 accompagnateurs, direction l'Allemagne à Helmstedt dans le cadre d'un projet Erasmus.

Djamilat Soidiki •

Après avoir accueilli les allemands en novembre 2022, les jeunes mahorais vont à leur tour découvrir le quotidien de leurs camarades. Un moment très attendu par les jeunes mahorais qui sur place vont loger chez leurs correspondants.

Au programe de leur sejour de 10 jours, des visites de musées notamment à la cité de l'automobile à Wolfsburg, du musée de la RDA à Helmstedt et de l'ancienne frontière entre l'Est et l'Ouest à Marienborn.

Plusieurs excursions axées sur le thème du développement durable sont également prévues. Le groupe sera de retour à Mayotte dans 15 jours.