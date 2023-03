Deuxième manifestation des parents d'élèves du Lycée de Bandrélé en 2 mois

Les parents d’élèves du lycée de Bandrélé retournent à dans la rue pour manifester mercredi 8 mars, parce que la direction et le rectorat n’auraient pas respecté leurs promesses.

Le 8 février dernier, Pasqual Lalanne, conseiller du recteur avait transmis une note après une première mobilisation qui avait laissé espérer que leurs revendications allaient être satisfaites. Il s’agit de problèmes concernant l’hygiène, l’insécurité aux abords des collèges, la restauration scolaire et le remplacement des enseignants manquants.

D’autres points touchent directement l’enseignement ; des fermetures des classes européennes. :

Au collège, les élèves engagés dans la filière avec une heure de langue de plus pourrons poursuivre jusqu’en fin de troisième. Au lycée, une spécialité Langue littérature et culture étrangère (LLCE) pourra tout à fait être envisagée. Le proviseur en fera la demande et le conseiller du recteur suivra le dossier.