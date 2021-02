Le support papier a du succès pour la continuité pédagogique

Cela fait 10 jours que Mayotte a été placée sous confinement. Les établissements scolaires sont fermés. Et pour que les élèves ne décrochent pas, les leçons et les exercices sont imprimés sur papier, bien que les cours soient aussi disponibles en ligne.

Faïd Souhaïli/Ali Chamsudine •

En ce début de 21e siècle, les nouvelles technologies sont reines. Internet est devenu un outil indispensable, y compris dans le domaine de l'éducation. Mais à Mayotte, la majorité des foyers ne sont pas équipés en ordinateurs et encore moins en connexion Internet (seulement 17% au dernier recensement INSEE en 2017 disaient en être équipés). Il faut donc compter sur le bon vieux papier. De nombreux parents et élèves ont répondu ce mardi matin à la cité scolaire de Bandrélé. En file indienne et à distance sociale plus ou moins respecté, masque sur le visage, tout ce beau monde a fait preuve de patience pour récupérer les précieux polycopiés.

Beaucoup de monde est venu ce matin à Bandrélé, preuve que l'éducation a beaucoup d'importance pour les familles mahoraises. • ©Ali Chamsudine

Lors de la première vague une grande partie n’a pas pu bénéficier d’une bonne continuité pédagogique. Les enseignants sont nombreux à jouer le jeu. Cette opération durera tant que l’île sera en urgence sanitaire ce qui entraîne automatiquement la fermeture des établissements scolaires. Pour ne pas couper le lien, le rectorat a également mis en place des numéros verts gratuits, pour assurer la continuité pédagogique, une aide pyschologique et un suivi social.