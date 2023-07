Caillassage de l'hopital de Dzoumogné : Modifications temporaires des services de santé

Suite aux caillassages du Centre Médical de Référence de Dzoumogné, les consultations de nuit sont fermées jusqu'à nouvel ordre.

Mayotte la 1ere •

Le Centre Médical de Référence de Dzoumogné a été la cible d'actes de caillassage dans les nuits du 17 et 18 juillet 2023, suscitant l'indignation et le soutien du Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) et de l'Agence Régionale de Santé (ARS).

Pour assurer la sécurité des professionnels de santé et des patients, des modifications temporaires dans les services de santé sont mises en place à compter de ce jeudi 20 juillet 2023. Les consultations de nuit sont fermées jusqu'à nouvel ordre, tandis que les consultations de jour seront renforcées de 7h00 à 17h00.

Le CHM appelle la population à privilégier le recours aux consultations de jour et à appeler le 15 en cas d'urgence, afin d'organiser au mieux les prises en charge médicales selon leur degré d'urgence.