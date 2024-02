📸Carnets de voyage : Doujani au ski

Les vingt-quatre élèves du collège de Doujani en vacances de neige dans les Alpes, nous partagent leurs carnets de voyage. Un séjour ponctué de visites, de rencontres et découvertes des lieux culturels de Paris.

"Depuis que nous sommes arrivés en métropole, on a passé que des bons moments !

On a commencé par 2 jours à Paris où nous avons visité le stade de France, le musée Grévin, l’arc de triomphe, descendre les champs Élysées jusqu’au Louvre et finir au 2ème étage de la Tour Eiffel. En haut de la Tour Eiffel, avec les lumières qui scintillent la nuit, on avait des étoiles dans les yeux et on pouvait pas en sortir tellement que c’était beau.

24 Ă©lèves du collège de Doujani en visite Ă Paris - Arc de Triomphe - Carnets de Voyage • ©Collège de Doujani

L’arc de triomphe, il y avait beaucoup de choses à voir comme la tombe qui rend hommage au soldat mystérieux où on a pas identifié son identité mais surtout on avait une belle vue mais gâchée par la pluie. Il n’y avait pas de soleil, c’était un peu triste.

24 Ă©lèves du collège de Doujani en visite Ă Paris - Stade de France- Carnets de Voyage • ©Collège de Doujani

Ensuite nous sommes allés en train jusqu’à Grenoble pour aller dans la station de ski: Villard-de-Lans. Nous avons adoré ! C’est tranquille et beaucoup plus calme qu’à Paris. La station de ski est incroyable. Les gens sont gentils, aimables, accueillants et sont très contents de nous raconter leurs histoires sur les JO. Ce n’est pas comme à Paris où ils ne calculent personnes.

24 Ă©lèves du collège de Doujani en classe de neige, dans les Alpes - Carnets de Voyage • ©Collège de Doujani

Nous avons appris tellement d’activités et fait de découverte incroyable! En une semaine, nous avons fait 4 matinées de ski, de la luge, patinoire, biathlon, course d’orientation, visite d’un musée sur les jeux olympiques, une randonnée sur les hauteurs de Grenoble, saut sur trampoline, visite de la maison de patrimoine de Villard-de-Lans et vu un match de hockey sur glace.

Même s’il n’y a pas beaucoup de neige, j’ai apprécié toucher de la neige pour la 1ere fois, et la manger, c’était bon et vraiment froid. C’était un très bon moment car on l’a partagé ensemble et qu’on ne l’oubliera jamais. Je suis déçu de ne pas l’avoir vue tomber. Laïla, élève au collège de Doujani

24 Ă©lèves du collège de Doujani, âgĂ©s de 14-15 ans, en classe de neige, dans les Alpes - Carnets de Voyage • ©Collège de Doujani

La métropole est différente de Mayotte par rapport à la température. Aussi, il y a beaucoup plus d’arbres et de maisons. Nous avons beaucoup aimé la métropole, même plus que Mayotte. La métropole est calme et beau, on a l’impression de vivre dans un autre environnement.

24 Ă©lèves du collège de Doujani, âgĂ©s de 14-15 ans, en classe de neige, dans les Alpes - Carnets de Voyage • ©Collège de Doujani

Aussi, nous avons beaucoup aimé la nourriture ici. Nous avons goûté des plats que nous n’avons jamais mangé et il y a beaucoup de fromages. Il y a des plats que nous avons moins aimé comme la soupe et la purée. Ça fait penser à de la nourriture pour bébé, mais nous avons mangé pour ne pas faire de la peine à la cuisinière qui est incroyable. On a la chance d’avoir une bonne cuisinière qui vient de Madagascar en plus.

Et voici nos réponses à la question qu’est-ce que tu as appris ?

« J’ai appris trop de choses que j’arriverai même pas à les citer » - Abdillah « J’ai appris à plus écouter les gens autour de moi » - Ramzi « On m’a appris à me faire confiance à moi même grâce au ski- Marleze « J’ai appris que des SDF sont prêts à se tuer pour avoir de l’argent » Laila « Je sais être plus sociable avec les gens » - Toiendhoiti « J’ai appris à marcher pendant des heures, j’ai appris à faire du ski et du patinage même si je maîtrise pas encore très bien » - Charif « Je suis heureuse de tout ce qu’on a fait » - Toymina



24 Ă©lèves du collège de Doujani, âgĂ©s de 14-15 ans, en classe de neige, dans les Alpes - Carnets de Voyage • ©Collège de Doujani