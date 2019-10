Le cauchemar d'une victime de vol de papiers et d’usurpation identité

Le vol de papiers d’identité est un courant à Mayotte. Les victimes subissent une double peine ; elles rencontrent beaucoup de difficultés dans leurs démarches administratives et surtout, elles voient leurs identités usurpées. Les conséquences sont très lourdes.La vie d’Antufati Ayouba a basculé depuis le vol de sers papiers. Depuis deux ans, elle se bat pour retrouver son identité, ce qui n’est pas une mince affaire.Même si les démarches à suivre sont claires, « En cas de carte d'identité volée, une déclaration de vol doit être adressée au commissariat ou à la gendarmerie du lieu où l'infraction s'est produite. Un récépissé de déclaration de vol vous est alors remis.Cette déclaration de perte ou de vol est indispensable pour obtenir une nouvelle carte. Le reste des démarches doit être effectué auprès de votre mairie en lui adressant un dossier contenant tous les justificatifs demandés. » La vie de la jeune femme est devenue un cauchemarL’usurpation d'identité est un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.