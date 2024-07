Cérémonie de remise de diplômes de l'IRTS 2024 : Encouragement et réussite pour les lauréats de Mayotte

La cérémonie de remise de diplômes de l'Institut régional de travail social (IRTS) de La Réunion (antenne de Mayotte) s'est déroulée dans une ambiance conviviale.

La cérémonie de remise de diplômes de l'Institut régional de travail social (IRTS) de La Réunion (antenne de Mayotte) s'est déroulée ce jeudi 18 juillet 2024 à l'hémicycle Younoussa Bamana. Sous une ambiance conviviale, 71 lauréats ont reçu leur diplôme des mains d'Abdoul Kamardine, conseiller départemental du canton de Mtsamboro et membre de la commission Formation professionnelle, Éducation et Insertion. Ce dernier a félicité les étudiants pour leur réussite, soulignant le taux de réussite élevé des diplômés de cette année, majoritairement à Mayotte.

L’élu a également rappelé le dispositif d'aide mis en place par le Conseil départemental pour encourager les jeunes à choisir ces filières de formations sociales. Une rémunération mensuelle incitative est proposée en contrepartie d'une obligation de travailler sur le territoire pendant une période de 3 fois la durée du parcours de formation financé par le Département. Les formations se déroulant à Mayotte sont rémunérées à hauteur de 600 euros, tandis que celles se déroulant hors du territoire bénéficient d'une rémunération de 900 euros.

Sur un effectif de 80 inscrits, 71 étudiants ont obtenu leur diplôme, soit un taux de réussite de près de 80%. Les lauréats se répartissent dans différentes filières, avec 16 Techniciens de l'intervention sociale et familiale, 17 Assistants de service social, 17 Éducateurs des Jeunes Enfants, 13 Moniteurs Éducateurs et 17 Accompagnants éducatifs et sociaux.