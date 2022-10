Christian Grolier : « Les fonctionnaires sont en sous-effectif à Mayotte »

Christian Grolier, secrétaire de la fédération FO des fonctionnaires, était l’invité de Zakweli ce lundi

Bruno Minas •

« Mayotte a du retard à tous les niveaux » affirme Christian Grolier. Le représentant des fonctionnaires du syndicat FO est présent dans l’île dans le cadre de la campagne pour les élections professionnelles qui se tiendront du 1er au 8 décembre pour tous les salariés.

Christian Grolier estime que les fonctionnaires sont en sous-effectif. « Nous nous opposons à la contractualisation des postes, nous défendons le statut des fonctionnaires, le modèle du service public ».

FO veut mener notamment des discussions sur le congé de paternité, « ici ce congé n’est pas rémunéré, alors qu’il l’est en métropole ». Le syndicat veut aussi faire intégrer les primes dans le calcul des retraites.

Lors de son passage, le responsable syndical s’intéressera particulièrement à la situation au CHM et à la prison de Majicavo, « où les conditions sont particulièrement difficiles. « Ici on est loin des ministres, on a tendance à être oubliés ; mais nous ne sommes pas comme le gouvernement, on n’oublie pas les camarades mahorais ».