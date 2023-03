Comores : Les expulsions de Mayotte sont dénoncées par l’opposition comorienne

Une radio comorienne de Marseille a diffusé mardi soir une émission pour dénoncer l’opération d’expulsion massive des Comoriens de Mayotte prévue en avril prochain

Bruno Minas •

Sur RCM 13, station de la communauté comorienne de Marseille, des portes parole de l’opposition et du « Comité Maore », s’exprimant depuis la France et depuis Moroni, ont condamné « le silence et la complicité des autorités comoriennes ». Ils demandent à leur gouvernement de s’opposer à ces expulsions, et même d’interdire la circulation des navires et des avions entre Mayotte et les autres îles pendant cette période d’avril à juin pendant laquelle est prévue cette opération d’expulsions massives.

Les intervenants ont estimé que la France était dans l’illégalité sur le plan du droit international. Certains parlent de « déportation », de « crime contre l’humanité » et estiment que le projet de destruction des bidonvilles « fait peser un risque grave sur la paix civile ».

Les participants ont vivement critiqué la députée mahoraise Estelle Youssouffa dont ils ont dénoncé « la haine viscérale des Comoriens ». Selon l’un des intervenants « le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin est lui-même un immigré comme les autres ».

Selon eux « la violence à Mayotte est inhérente à un système colonial en panne ».