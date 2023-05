Comores : un bateau de migrants congolais s’est approché des côtes comoriennes

Un nouveau bateau de migrants africains est arrivé à l’approche des Comores. A son bord : une cinquantaine de congolais qui auraient Mayotte pour destination finale

Bruno Minas •

La chaine de télévision en ligne CMM a donné cette information. Le navire, un vieux boutre en bois, est arrivé au large du nord de la grande Comore. Les gardes côtes comoriens l’ont pris en charge.

Un nouveau bateau de migrants africains • ©Capture d'écran HaYba FM

Il y a en tout 59 personnes à bord en comptant l’équipage. Les passagers viennent de la République Démocratique du Congo qu’ils ont quitté pour certains depuis plusieurs années déjà, passant par la Tanzanie. Cela faisait 5 jours qu’ils étaient en mer et ont déclaré vouloir rejoindre Mayotte. « Les garde-côtes comoriens les ont pris en charge » dit CMM. Les versions divergent sur cette soi-disant « prise en charge », selon d’autres sources, notamment « FranceBook FM », elle aurait simplement consisté à remorquer le navire pour l’éloigner hors des eaux territoriales.

On ne sait quel sort leur est réservé. La dernière fois que des migrants africains ont été interceptés aux Comores- au nombre de 93 – ils avaient été gardés au port de Moroni pendant des semaines… Et s’étaient évanouis dans la nature dans le but de rejoindre Mayotte.