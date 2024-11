Coopération franco-kenyanne : "la coopération régionale est une priorité", assure la vice-présidente du département Zamimou Ahamadi

Zamimou Ahamadi, la 5e vice-présidente du conseil départemental chargé des finances et des affaires européennes étaient l'invitée de Zakweli ce mercredi. Elle est revenue sur la signature d'une convention en début de semaine entre LADIM et la chambre de commerce du Kenya.

Une convention de coopération a été signée ce lundi 25 novembre entre l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte et la chambre de commerce du Kenya. Pour l'occasion, une délégation de représentants du département s'est rendue sur place, aux côtés du secrétaire d'État à la Francophonie et aux Partenariats internationaux, Thani Mohamed Soilihi.

Parmi ces élus : Zamimou Ahamadi, la 5e vice-présidente du conseil départemental chargé des finances et des affaires européennes. "La coopération régionale est une priorité dans notre stratégie de développement économique", assure l'élu dans Zakweli ce mercredi 27 novembre.