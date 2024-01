CUFR, Smic, complémentaire santé…les changements pour 2024 à Mayotte

La nouvelle année s’accompagne toujours de changement. Alors qu’est-ce qui change cette année à Mayotte?

Kalathoumi Abdil-Hadi •

Le CUFR devient université de Mayotte

Le CUFR de Mayotte change de nom et devient université de Mayotte. Un changement de nom qui n’en fait pas pour autant une université selon Thomas Msaidié. Le maitre de conférences soutient que le CUFR devient en fait un institut national universitaire.

Augmentation du smic de 15 euros

Le smic mahorais augmente de 15,17 euros de plus par mois. Il passe à 8,80 euros l’heure à partir de ce 1 er janvier. Le smic plafonne donc désormais à 1 334,67 bruts par mois pour 35 heures hebdomadaire,

contre 1 766,92 euros en France hexagonale.

Les mahorais ont (enfin) droit à la complémentaire santé

Au niveau social, la complémentaire santé solidaire entre en vigueur à Mayotte à partir du 1 er janvier 2024. 139 000 assurés vont en bénéficier et seront donc aidés aux dépenses de santé qui ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie. Aucune démarche n’est nécessaire et un simulateur est disponible sur le site de la CSSM.

Cotisation prélevée sur les retraites

Concernant les pensions de retraites, à partir de ce 1 er janvier, une cotisation de 3,77% est prélevée sur le montant brut de la pension. Cette cotisation est versée à la CSSM.

Fin du retrait de point sur les petits excès de vitesse

Autre nouveauté, fin du retrait de point pour les excès de vitesse inférieurs à 5km/h, ils seront uniquement sanctionnés par une contravention allant de 68 à 135 euros, en fonction des lieux de l’infraction.

Pôle emploi devient France Travail

Et concernant les véhicules, désormais les jeunes de 17 ans peuvent passer leur permis de conduire. Une mesure qui vise à favoriser leur insertion professionnelle. Et à ce propos, noter que pôle emploi devient

France Travail. Un nouvel organisme qui rassemble pôle emploi et les missions locales. Les inscrits à France travail doivent signer un contrat d’engagement. Et les allocataires du RSA seront automatiquement inscrits à France Travail.