Une dame fait une fausse couche au centre de rétention administrative de Mayotte

Une dame âgée d’une quarantaine d’années, et enceinte de 8 mois, a fait une fausse couche au sein du centre de rétention administrative (CRA). Elle a été arrêtée suite à un contrôle d’identité à Mamoudzou ce lundi 15 juillet dans la matinée. Prise de contractions, la personne a perdu les eaux à l’intérieur du CRA. L’enfant est mort-né. La dame a ensuite été emmenée à l’hôpital de Dzaouzi. Un corbillard y était encore présent en début de soirée.

Une enquête est en cours

Selon Etienne Guillet, directeur de cabinet du préfet : « cette personne allait bien quand elle a été intégrée au CRA. Vers 15h, elle s’est plainte de douleurs et a été conduite à l’infirmerie où elle a fait une fausse couche. »



D’autres sources évoquent le fait que cette personne aurait été arrêtée alors qu’elle se rendait à l’hôpital en raison d’une grossesse compliquée.



Selon le directeur de cabinet du préfet : « Une enquête est en cours et elle dira s’il y a un sujet qui pourrait être reproché aux policiers ou à qui que ce soit. » Les protagonistes de l’affaire vont être interrogés, et l’enquête devrait permettre d’éclairer les circonstances dans lesquelles s’est produit ce drame.