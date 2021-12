Daniel Zaidani : « J’ai fait le choix de soutenir Marine le Pen aux élections présidentielles »

Daniel Zaidani, conseiller départemental de Pamandzi et ancien président du Conseil Général, était l’invité de Zakweli ce mardi.

Bruno Minas •

L’élu annonce son soutien à Marine le Pen dès le premier tour de la présidentielle :

Je sais que ce n’est pas facile de prendre ce type de position politique mais il faut le faire Daniel Zaidani

Daniel Zaidani était l'invité de Zakweli

« J’ai travaillé avec Sarkozy, Hollande et Macron et nous sommes toujours dans un cycle où Mayotte évolue négativement. Notre droit à la sécurité n’est pas respecté. On est obligé de sortir du territoire pour se faire soigner. Les familles mahoraises envoient leurs enfants à la Réunion ou la métropole pour leur scolarité. Cette situation n’est pas normale ».

L’élu considère que l’on a tout essayé, la droite, la gauche, le centre : « il y a cinq ans, la voie nouvelle c’était Emmanuel Macron. Aujourd’hui c’est Marine le Pen »… « Nous avons besoin d’un Etat fort, d’une justice qui n’aura pas peur de condamner une adolescente qui menace un policier avec un couteau ».

Il estime que Marine le Pen « donnera les moyens d’arrêter le flux de l’immigration illégale »… « Soutenons une candidate qui fera évoluer les choses, on a besoin de mettre fin aux blablas » conclut-il.