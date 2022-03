Daniel Zaidani, soutien de la campagne de Marine le Pen à Mayotte, était l’invité de Zakweli ce lundi.

Bruno Minas •

« Si Marine le Pen était raciste, je ne la soutiendrais pas ! » clame Daniel Zaidani, évoquant les incidents qui ont eu lieu samedi en Guadeloupe quand des militants indépendantistes ont agressé la candidate : « Il faut voir par ailleurs qu’elle a été très bien accueillie en Guadeloupe, comme elle l’a été à Mayotte ». « Je suis très séduit par ce qu’elle propose. Dans son programme, le pouvoir d’achat est un sujet central, or l’évolution des prix est ce qui nous préoccupe le plus à Mayotte ».

Daniel Zaidani confirme que Marine le Pen veut supprimer l’octroi de mer, « qui sera compensé par l’Etat pour financer les communes par la dotation globale de fonctionnement comme c’est le cas partout en France.

Sur l’immigration, Daniel Zaidani affirme que dès qu’elle sera élue, « Marine le Pen enverra son ministre des affaires étrangères aux Comores. Il expliquera que si les Comores veulent la coopération française il faudra arrêter les départs de kwassas. Sans quoi il n’y aura plus de visa pour les Comoriens qui veulent aller en France. On peut même geler les avoirs des Comoriens en France, comme on le fait pour les oligarques russes ». « Marine le Pen a une plus grande maturité, une meilleure vision de la France » conclut Daniel Zaidani, « les Mahorais prient dans les mosquées pour que Marine le Pen gagne ».