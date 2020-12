Aurélien Siri réélu à la tête du Centre universitaire de Mayotte

Faïd Souhaili •

Cette élection n'aura pas été un fleuve tranquille pour Aurélien Siri. Mais au final, c'est bien lui qui reste à la tête du Centre universitaire de Mayotte. Son concurrent Thomas M'saïdié n'a pas pu convaincre le CA de changer de voie. Il n'a recueilli que 7 voix sur un total de 20.

C'est lui qui s'est pûbliquement déclaré candidat en premier, rappelant un pacte passé avec Aurélien Siri lors des précédentes élections et qui lui aurait promis la direction.

Thomas M'saïdié a également dénoncé des manoeuvres pour annuler sa candidature de la part du directeur sortant. Des propos mensongers pour Aurélien Siri. Pour calmer les tensions, le recteur Gilles Halbout a dû intervenir et repousser l'élection du CA.

Explications de Gilles Halbout sur l'annulation et le report du scrutin au CUFR

Désormais, Aurélien Siri et son équipe auront un mandat de 4 ans pour développer le Centre universitaire de Mayotte. Mais selon un accord conclu avec Abal-Kassim Cheikh Ahmed, chacun passera deux ans au poste de directeur et de directeur adjoint. Ce dernier, ancien maître de conférences à l'Ecole centrale, docteur en mathématiques et responsable de la formation des professeurs des écoles devrait donc devenir le premier directeur natif de Mayotte du centre universitaire en 2022. Un message envoyé peut-être aux partisans de Thomas M'saïdié dont beaucoup réclamaient son élection pour qu'un cadre mahorais dirige enfin cette institution créée en 2011.