Dernière ligne droite pour l'achat des fournitures scolaires avant la rentrée

La rentrée approche à grand pas, comme chaque année c'est la même routine, il faut acheter les fournitures solaires. Les derniers jours pour trouver les cartables, les cahiers ou encore les stylos c'est cette semaine, lundi prochain, fini les vacances pour les élèves, il faudra reprendre les vieilles habitudes et se rendre à l'école.

Pour ce qui est des achats pour la rentrée scolaire, chacun sa technique, il y a ceux qui s'y prennent en avance et puis ceux qui attendent la dernière semaine. À une semaine de la rentrée, le temps presse, il faut acheter de nouvelles fournitures scolaires : classeur, cahier, stylos...

Un peu dans la précipitation mais ça se passe correctement. Les vacances sont appréciables mais les enfants ont trop envie de reprendre les cours, le sac est nouveau, les vêtements sont nouveaux, ils sont pressés.

On est venu pour trois gamins, il reste encore quelques fournitures à trouver.

Pour faire face à la venue de toutes les familles et les orienter, les magasins s'organisent.

On a une équipe en magasin qui est là pour aider les clients à préparer leur liste. Si on a pas le produit demandé, on cherche un équivalent, le client repartira avec tous ses produits. Sophie Dallet, responsable magasin

En attendant le retour des élèves sur les bancs de l'école et afin de mieux les accueillir, cette semaine le rectorat de Mayotte organise une formation pour les enseignants néo contractuels du premier et du second degré.