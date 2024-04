Des promotions Ramadan pour attirer plus de clients

À quelques jours de l’aïd El fitr, les magasins multiplient les promotions pour attirer toujours plus de clients. Chaque enseigne a sa stratégie et la clientèle est au rendez-vous pour acheter les habits, les meubles, mais aussi la décoration et le linge de maison.

Ils sont grands, ils sont voyants et attirent l’attention des passants. Les panneaux publicitaires « spécial Ramadan » font leur effet. « Je les regarde souvent car il peut y avoir de bons plans », indique une riveraine en fixant le panneau 4x3 situé au rond-point Zena M’déré à Mamoudzou. « C’est vrai que la pub est bien faite. Si j’ai de l’argent, j’achète », ajoute un autre homme.

Au sein des magasins, les affiches de promotion ne passent pas inaperçues. Dans une des boutiques de prêt-à-porter installée dans les Hauts Vallons, les -50% sont visibles avant même de franchir le pas de la porte. « On a une nouvelle collection et on fait des soldes à -50% sur quasiment tout le magasin et ça marche ! Les clients viennent nombreux pour dénicher les bonnes affaires », explique Thana Maecha, directrice des opérations du groupe 3M. Effectivement, beaucoup sont à l’affût des bonnes affaires, mais pour la fête de l’aïd el-fitr, certains ne s’imposent pas de limite. « C’est toujours plaisant d’avoir une réduction mais on n’a pas de budget limité. On achète au coup de coeur », souligne Laïla l’une des fidèles clientes de l’enseigne.

Les meubles ne sont pas en reste

Les meubles et la décoration de maison sont tout aussi importants. Et de nombreux magasins spécialisés dans l’ameublement l’ont bien compris. Chacun adopte une stratégie pour attirer le maximum de personnes. « On a fait une belle vitrine qui donne envie aux clients d’entrer chez nous. Et une fois à l’intérieur, ils voient les prix cassés et on leur dit qu’ils ont également droit à -10%, alors souvent ils achètent plus que ce qu’ils avaient prévu », révèle Ilman Mohamed, responsable adjoint de la boutique Meubles et déco située à la rue du commerce à Mamoudzou. Et cette méthode a déjà fait ses preuves. « Quand on me dit qu’il y a une promotion, j’ai tendance à acheter même si je n’ai pas vraiment besoin du produit. Je suis conscient que les soldes nous créent de faux besoins », réalise Zico, un client du magasin. Les commerçants affirment tous être entrés dans la période charnière des ventes et des achats, et ils se préparent à plus d’affluence durant les prochains jours.