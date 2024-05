Deux écoles maternelles de Kaweni fermées par un collectif de parents d’élèves

Les portes de deux écoles maternelles de Kaweni sont restées fermées par un collectif de parents d’élèves ce mardi 29 mai. La raison : des établissements scolaires indignes d’accueillir des écoliers selon les parents.

Ismaël Mohamed Ali •

Ils ne sont certes pas nombreux mais des parents d’élèves des écoles maternelle T.6 et T.9 de Kaweni à Mamoudzou sont bel et bien déterminés à garder fermés les établissements fréquentés par leurs enfants. Ils pointent du doigt les nombreux manquements et carences frappant ces écoles, toilettes bouchées ou encore ventilateurs qui ne fonctionnent pas.

Tout ce qui se passe, la mairie est au courant. Les sanitaires sont insalubres, les salles de classe, il y a le toit qui fuit quand il pleut et les brasseurs d'air ne fonctionne pas, il fait 40° degrés dans les salles. Hassanati Ahamadi, parent d'élève de l'école maternelle T.6

Ces deux écoles maternelles sont fermées depuis la veille, la conséquence d’un dialogue visiblement au point mort entre parents d’élèves et mairie.

On a téléphoné à la mairie, on a également envoyé un mail mais on nous a répondu que tant que les écoles resteront fermées, on ne peut pas avoir de dialogue. Je pense qu'ils ont peur de venir ici, s'ils ont un endroit où on peut se voir, nous pouvons y aller. Tout ce qu'on veut c'est sortir de cette situation. Djoumoi Ali, délégué élu des parents d'élèves de l'école maternelle T.6 de kawéni

Des parents d’élèves donc très remontés prêts à engager un bras de fer plus conséquent si aucune ligne ne bouge en élargissant leur lutte à la fermeture de l’ensemble des écoles primaires de Kaweni.