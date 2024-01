Deux hommes reconnus coupables d'avoir agressé le conseiller départemental Elyassir Manroufou et son frère

Deux hommes de 20 ans originaires du Congo ont été condamnés ce vendredi 5 janvier. Ils étaient accusés d'avoir agressé le conseiller départemental Elyassir Manroufou et son frère dans un bar de Mtsapéré le 25 décembre.

Deux hommes de 20 ans originaires du Congo étaient jugés en comparution immédiate ce vendredi 5 janvier, suite à l'agression du conseiller départemental Elyassir Manroufou et son frère dans un bar de Mtsapéré le 25 décembre. L'un a été condamné à une amende de 1.000 euros assortie de sursis pour avoir frappé l'élu, l'autre a été condamné à six mois de prison ferme pour avoir entaillé son frère à la joue avec un couteau.

Une histoire de chaise

C'était peu avant minuit, les deux victimes étaient accompagnées d'un collègue quand ils se sont rendus sur la terrasse du bar. Ils ont voulu prendre la chaise d'une table voisine, entraînant une dispute avec quatre hommes, dont les deux prévenus. Le collègue jette le contenu de son verre au visage de l'un d'eux déclenchant une bagarre. Elyassir Manroufou affirme avoir tenté de s'interposer avant de recevoir des coups et d'être mis à terre. Son frère intervient alors et reçoit un coup de couteau à la joue. Ils décident de quitter le bar pour se rendre à l'hôpital.

L'un des prévenus a expliqué avoir simplement poussé le conseiller départemental pour l'empêcher de se mêler à la cohue. L'autre reconnaît avoir participé à la bagarre. Il affirme avoir lui aussi reçu des coups tout en niant avoir recouru à une arme. Les témoins de la scène ont également évoqué des "coups avec un truc en fer", sans pouvoir l'identifier. Pour le procureur, il pourrait s'agir "d'une affaire de parole contre parole", si ce n'est pas présence des certificats médicaux des victimes. Elyassir Manroufou a reçu six jours d'incapacité totale de travail. Son frère a lui reçu dix jours d'ITT, le médecin légiste confirmant une entaille réalisée à l'aide d'un objet tranchant.

Pas l'agression d'un élu

Le magistrat a également insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas de l'agression d'un élu dans le cadre de ses fonctions, ou reconnu en tant que tel, aucun élément dans le dossier ne permettant de l'affirmer. "Il s'agit d'un dossier de violences", précise-t-il. "Ce qui explique le défèrement, c'est le fait qu'il s'agit de violences aggravées dans un lieu public."

L'avocat des parties civiles, Maître Soumetui Andjilani, a évoqué dans sa plaidoirie un "dossier bancal" où "on a confondu vitesse et précipitation", regrettant que l'enquête ne démontre pas clairement l'origine de la blessure au couteau. Maître Kossi Dedry, l'avocat des prévenus, a de son côté fait valoir l'absence de casier judiciaire pour l'auteur du coup de couteau, malgré sa présence sur le territoire depuis 2019. Le parquet avait requis 1.000 euros d'amende et 120h de travaux d'intérêts généraux pour l'auteur des coups, et douze mois de prison ferme pour l'auteur du coup de couteau.