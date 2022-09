Deux passeurs condamnés jusqu'à 14 mois de prison ferme

Leur embarcation, en provenance de Madagascar, avait été interceptée dans la nuit du 30 au 31 août

Mayotte la 1ère •

A bord, les forces de l'ordre ont constaté la présence de 34 personnes dont 21 femmes et 8 enfants. La Préfecture précise par communiquée que "deux passeurs ont été placés en garde à vue. Les autres passagers ont été placés au centre de rétention administrative de Pamandzi et se sont vus signifier une obligation de quitter le territoire français."

27 d'entre eux, dont une personne de nationalité syrienne, ont été reconduits les 1er et 2 septembre dernier à destination de leur pays de départ, Madagascar. Les deux passeurs, eux, ont été condamnés en comparution immédiate. Le premier écope d'une peine de 14 mois de prison ferme avec incarcération et de 10 ans d'interdiction de territoire français. Le second est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 3 ans d'interdiction de territoire français. Il a été reconduit au CRA en vue de son éloignement.

5 des 34 personnes présentes à bord sont, elles, toujours à Mayotte. Certains suite à des recours judiciaires, d'autres pour raisons de santé.

La Préfecture annonce que " depuis le début de l'année, plus de 300 kwassas ont été interceptés alors que près de 14 500 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits dans leur pays d'origine. "