Diables Noirs en Coupe de France : "il faut arrêter de distribuer des licences à des joueurs étrangers", estime Jacques Martial Henry

Si l'aventure des Diables Noirs en Coupe de France s'est terminée sur une défaite ce mercredi soir, la polémique sur la présence de joueurs en situation irrégulière dans le football mahorais se poursuit. Le conseiller municipal de Mamoudzou, Jacques Martial Henry, appelle à arrêter cette pratique.

Les Diables Noirs de Combani ont été éliminés ce mercredi 20 novembre au huitième tour de la Coupe de France, battus 2-0 par l'USC Corté. La fin d'une aventure pleine de rebondissements, à commencer par l'absence de sept joueurs, privés de déplacement car en situation irrégulière. "Je salue leur parcours, et surtout je suis satisfait qu'ils aient remporté le premier match sans clandestin avec eux", estime le conseiller municipal de Mamoudzou, Jacques Martial Henry.

Il plaide pour l'arrêt de la délivrance de licences aux étrangers en situation irrégulière par la ligue mahoraise de football. Il prend pour exemple l'histoire de son cousin, décédé il y a plus de 30 ans, et dont le nom aurait utilisé pour réaliser une licence sportive. "Cette histoire me hante encore aujourd'hui", résume-t-il. "À l’avenir, nous allons judiciariser ces affaires. Les présidents de clubs sont responsables de ça."

Le conseiller municipal demande l'expulsion des joueurs sans papier. "Le sport nous rassemble, mais il y a une ligne rouge : une personne en situation irrégulière, nous ne pouvons pas cautionner ça.", ajoute Jacques Martial Henry, dénonçant "des mercenaires" qui seraient achetés par les clubs mahorais. Il fustige aussi "l'hypocrisie" du Rassemblement national, après la demande de la députée Anchya Bamana pour faire régulariser ces joueurs.