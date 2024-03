🥗DIRECT. "J'irai Futari chez vous ! " avec Halima, sa famille et ses amies à Fleury-Mérogis

La caravane #JiraiFutariChezVous vient d'atterrir à Paris dans la capitale de la gastronomie, des arts et des lumières. C'est dans la commune de Fleury-Mérogis, à vingt-six kilomètres au Sud de Paris dans le département de l'Essonne, que Halima, en compagnie de sa famille et ses amies, nous ouvrent les portes de sa cuisine.

Originaire de Sada, Halima et sa famille ont élu domiclie à Fleury-Mérogis, dans la région parisienne depuis 8 ans. Elle fait partie de la vie associative mahoraise active de la commune.

Mère d'une fille et de deux garçons, Halima aime dire que ses trois enfants sont sa plus grande fierté. Elle exerce par ailleurs, la fonction d'aide-soignante dans un hôpital public de la commune depuis plus de 5 ans.

Passionnée de voyage, Halima sillonne les pays du Maghreb à la découverte des saveurs et des épices du monde.

Comme chaque année, au mois de ramadan, son foyer est un lieu de retrouvailles en famille, entre amis, pour revisiter les traditions culiinaires de Mayotte, dans le partage et le bon voisinage.

C'est d'ailleurs en compagnie de ses amies Kitty, Douria, Laïda, Mouda et Eliane qu'elle accueille notre animatrice Dahyati pour spécial J'irai Futari Chez Vous ! dans sa cuisine, à Fleury-Mérogis.