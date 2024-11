Distinction : Taslima Soulaimana, décorée de la médaille de l’Ordre national du mérite

La directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité, Taslima Soulaimana, a été décorée ce matin de la médaille de l’Ordre national du mérite lors d’une cérémonie qui s'est tenue au cinéma Alpa Joe, à Mamoudzou par le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville.

Portrait

Toujours entre 2 rendez-vous ou 2 appels, Taslima Soulaimana était loin d'imaginer ce rythme de vie lorsqu'elle a accepté, en 2020, le poste de directrice régionale aux droits des femmes.

Anciennement responsable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, elle a consacré ses 12 dernières années aux nombreux combats qu'elle mène pour les autres.

Elle en est aujourd'hui récompensée et explique : "Je le prends comme une reconnaissance que je dois à toutes ces personnes que j'ai croisées tout le long de mon parcours professionnel (..) une façon pour moi de me souvenir de ce parcours que parfois on ne prend pas le temps de regarder. Cette remise de médaille c'est l'occasion de partager cela avec tout le monde, pour montrer que nous femmes nous montrons la voie et d'exemplarité".

Des engagements tous azimuts

Ses engagements, elle les mène dans son bureau mais aussi, et surtout, sur le terrain auprès des femmes et de la jeunesse, pour sensibiliser et transmettre.

Pour Rabianti MVOULANA, conseillère déléguée à la lutte contre les addictions à l'ARS, "Taslima Soulaimana représente beaucoup parce que c'est une femme qui se bat pour les droits des femmes, pour que les femmes aient des droits égaux donc c'est un symbole pour nous déjà. C'est une femme qui ose parler, qui ose dire ce qu'il faut pour nous les femmes".

Taslima Soulaimana ose, oui, mais elle laisse aussi la parole aux autres... C'est ici, au Service de Contrôle Judiciaire et d'Enquêtes, qu'elle consacre une partie de son temps aux victimes de violences conjugales et à leurs auteurs.

"Protéger les femmes victimes de violences c'est aussi utiliser le levier de sensibilisation auprès des auteurs qui ont fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites et ces auteurs-là on les reçoit ici pour passer des informations et, quelque part, mieux protéger les femmes qu'ils côtoient en fait".

Taslima Soulaimana, décorée de la médaille de l’Ordre national du mérite • ©Mayotte La 1ère

Cette médaille de l’ordre national du mérite marque la fin d’un chapitre pour Taslima Soulaimana. Elle quittera l’île d’ici quelques semaines pour l’Hexagone, où elle amènera avec elle ses convictions et ses combats pour les droits des femmes