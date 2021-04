Dominique Voynet : « le vaccin pourrait bientôt devenir obligatoire pour voyager »

Bruno Minas •

Alors que les chiffres des contaminations commencent à remonter, Dominique Voynet déplore le peu d’engouement pour le vaccin anti-Covid : « ça me préoccupe. Je ne me l’explique pas. D’habitude les campagnes vaccinales marchent très bien à Mayotte, notamment sur les enfants. Je pense que là, beaucoup de gens n’ont pas pris conscience de la gravité de la maladie. Nous avons eu une deuxième vague meurtrière, elle a touché des gens plus jeunes ».

La directrice de l’ARS prévient par ailleurs : « la vaccination pourrait être à moyen terme le sésame pour voyager. L’Europe y travaille. Le gouvernement français expérimente déjà la preuve de vaccination dans l’application Tous Anti-Covid. Certains pays comme l’Arabie Saoudite l’exigent déjà. Si ces obligations peuvent convaincre les gens d’aller se faire vacciner tant mieux ! ».

Dominique Voynet souligne cependant que seuls 10% des Mahorais voyagent : « L’autre pilier de la lutte contre le virus, ce sont les gestes barrières. Je constate qu’on ne les respecte pas. Sur Facebook on voit des rassemblements festifs, sportifs et politiques. C’est vrai que ce n’est pas drôle, on a tous envie de retrouver une vie normale. Les deux moyens d’y parvenir sont à la fois de respecter les gestes barrières : le masque, les distances, le lavage des mains… et la vaccination ».