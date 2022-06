Le chef spirituel de la communauté Dawoodi Bohras est venu à la rencontre des fidèles de sa communauté.

Mayotte la 1ere •

Le Dr Syedna Ali Qadar Mufaddal Saifuddin, est le 53e de sa ligné. C'est le guide spirituel de la communauté Dawoodi Bohras, une communauté qui compte plus de 200 fidèles à Mayotte répartis dans 75 foyers dans le département.

Arrivé lundi 13 juin à l’aéroport Marcel Henry il a eu droit à un accueil chaleureux. C'est la deuxième fois qu'il vient à Mayotte, il y a une vingtaine d'année Dr Syedna avait accompagné son père.

Syedna Muffadal Saifuddin est devenue leader spirituel de la communauté de Bohra en 2014 à la suite du décès de son père, le 52e Dai Al Mutlaq, le Dr Syedna Mohammed Burhanuddin.

Le public du Dr Syedna Ali Qadar Mufaddal Saifuddin à la Place congres à Pamandzi • ©Mayotte la 1ere

Le leader religieux a été accueilli à son arrivée par les responsables religieux de Mayotte, les deux maires de petite terre, et de nombreux élus à la place congrès à Pamandzi.

Les fidèles ont acclamé le Dr Syedna Ali Qadar Mufaddal Saifuddin à son arrivée à la place congrès vers 16 h. Un moment de liesse et d'émotions durant cette courte présence.

Accueil du Dr Syedna Ali Qadar Mufaddal Saifuddin, en visite à Mayotte • ©Mayotte la 1ere

Après la lecture d'un verset coranique et le discours du maire de Pamandzi, Madi Madi Soufou suivi de Said Ali Mondoha, le chargé d'étude et de recherche du conseil cadial, le guide spirituel s'est adressé à son assemblé en partageant un message de paix et de vivre ensemble.

Dr Syedna Ali Qadar Mufaddal Saifuddin, en visite à Mayotte • ©Mayotte la 1ere

Durant 4 jours, dans leur mosquée de Kawéni, le dignitaire religieux et sa délégation d’une cinquantaine de fidèles vont rencontrer les membres de la communauté à Mayotte.

Certains fidèles pourront avoir la chance de le recevoir dans leur maison, car il fera la visite de certains foyers avant de repartir.

Un moment qui nous rappelle, qu'à Mayotte, différentes communautés religieuses cohabitent harmonieusement et dans la tolérance.

Accueil Dr Syedna Ali Qadar Mufaddal Saifuddin • ©Mayotte la 1ere

Les Dawoodi Bohra, c’est un millier d’hommes, de femmes et d'enfants dans l’Océan Indien.