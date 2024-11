Élections pour la présidence du Medef : le candidat Fahardine Mohamed défend la liste de la majorité sortante

Après de longs mois de guerre interne et de rebondissements, les élections pour la présidence du Medef devraient à nouveau se tenir prochainement. Fahardine Mohamed, candidat suite au retrait de Carla Baltus, veut notamment défendre le bilan de la majorité sortante.

La guerre pour la présidence du Medef pourrait bientôt se conclure. Une date doit encore être validée pour la tenue des nouvelles élections, le précédent scrutin le 24 octobre s'étant conclu par une égalité parfaite entre les deux listes : celle de Nizar Assani et celle de Fahardine Mohamed, le candidat de la majorité sortante. Un nouveau rebondissement après de longs mois de contestations en interne et devant la justice.

"Il n'y a pas de relance économique à Mayotte, et au lieu de se soucier de ça, on parle de rivalité, des ego des uns et des autres", dénonce ce mercredi Fahardine Mohamed, actuel vice-président du syndicat patronal. "Carla Baltus (ndlr: la présidente sortante) a redressé la situation du syndicat pendant deux mandats. Le Medef Mayotte aujourd'hui est quasiment partout, on a haussé son image." Le candidat souhaite par exemple créer un réseau d'entreprises mahoraises pour la recherche de prestataire. "Nous on se battra jusqu'au bout pour notre légitime", assure Fahardine Mohamed.