Élus et cadres, une collaboration fondamentale

Ce jeudi se tenait à l'hôtel Sakouli un séminaire sur la relation entre les cadres et les élus, organisé par Le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) et le centre de gestion. L'objectif était de trouver des solutions pour améliorer les relations entre les cadres et les élus.

Ambiance très studieuse à l'hôtel Sakouli ce matin. Élus et cadres entre autres se sont réunis dans un but précis : veiller à améliorer leur cohésion.

Mohamed Moindjié, directeur général de l'association des maires nous explique:

"Dès lors où on pose une problématique sur un domaine, on reconnaît qu'il y'a un dysfonctionnement. Aujourd'hui si nous parlons des rapports politique/cadres, c'est qu'il y'a un soucis" Le séminaire avait lieu à l'hôtel Sakouli • ©Abdallah Houmadi Le problème, souligné de part et d'autres est un manque de communication. Nicolas Senechau, DGS du smicval témoigne :

"Aujourd'hui la politique représente le peuple et œuvre pour son bien. Une communication accrue doit être menée avec les techniciens afin de mener à bien ces projets. Une bonne collaboration entre ces 2 milieux est donc primordiale pour le bon fonctionnement de notre société" Abdoul Kamardine, du conseil départemental de Mtsamboro nous confirme ces informations tout en soulignant un autre point important : "Les élus prennent les décisions, et les cadres veillent à la réalisation technique de ces dernières. Chacun doit connaître son rôle et rester à sa place. Dans ces conditions là, tout ne peut que fonctionner" Une association qui a tout pour réussir avec des efforts réciproques de chaque côté.

