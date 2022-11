Elyassir Manroufou : « Ils viennent faire leurs besoins jusque devant nos maisons »

Le conseiller départemental Elyassir Manroufou demande à la mairie de Mamoudzou de déloger les 200 demandeurs d’asile africains qui occupent l’espace public devant les locaux de « Solidarité Mayotte » dans le quartier de Massimoni :

Cest une situation intolérable. Je demande à ce qu’il y ait un arrêté d’insalubrité. Nous avons là des familles entières, des enfants qui ne vont pas à l’école. Il n’y a aucun sanitaire. Ils viennent faire leurs besoins jusque devant nos maisons. Si l’Etat accepte qu’il y ait des demandeurs d’asile, l’Etat doit alors prendre ses responsabilités. Ces personnes n’ont pas le droit de travailler, et ne reçoivent pas non plus les aides qui sont accordées sur le reste du territoire national. La vente à la sauvette a été interdite par la mairie, c’est une bonne initiative, mais il n’y a pas d’alternative. La préfecture devrait prendre des décisions en concertation avec le Conseil Départemental.