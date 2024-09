Elyassir Manroufou « Le projet de loi Mayotte englobe tous les projets du territoire »

Elyassir Manroufou, conseiller départemental du canton Mamoudzou 2 était l’invité du Zakweli. Il revient sur le projet de loi Mayotte et la destitution de Rachadi Saindou en tant que président de la Cadema.

Le gouvernement du nouveau Premier ministre, Michel Barnier, se fait attendre. Y aura-t-il un ministère des Outre-mer de plein exercice ou sera-t-il sous tutelle ? Pour Elyassir Manroufou la réponse est claire. « Avec le dernier gouvernement, on a eu un ministère des Outre-mer sous tutelle et cela a été très compliqué… Même si Marie Guévenoux venait très souvent et qu’elle était très à l’écoute des Mahorais, il lui fallait toujours une validation de Gérald Darmanin », explique le conseiller départemental. Selon lui, il faudrait donc un ministère des Outre-mer de plein exercice « avec une enveloppe dédiée et qu’on ne soit pas obligé de taper à toutes les portes des autres ministères. »

Maintenir les projets de loi la Mayotte

Personne ne sait qui fera partie du gouvernement Barnier, mais quoi qu’il en soit, Elyassir Manroufou espère que les projets de la loi Mayotte seront à nouveau à l’ordre du jour. « Il y a des engagements très forts qui ont été pris par le président de la République et par les deux gouvernements successifs. Nous ne sommes pas arrivés au bout pour Mayotte. Nous espérons qu’il n’y aura pas de rupture au niveau des démarches et dès que le gouvernement Barnier sera mis en place nous pourrons reprendre nos affaires afin d’accompagner le département dans cette loi Mayotte. » Il ajoute que « le projet de loi Mayotte englobe tous les projets du territoire donc je pense qu’il faut aller jusqu’au bout car nous ne pouvons pas attendre jusqu’en 2027 qu’il y ait un nouveau président de la République. » Le conseiller départemental estime qu’il faut se donner les moyens pour réussir, et cela doit passer par les parlementaires. « Nous avons deux députés, Estelle Youssouffa qui a une voix qui porte au niveau national et Anchya Bamana qui est dans un groupe fort à l’Assemblée nationale. Je pense qu’au-delà des étiquettes politiques nous arriverons à trouver un consensus à l’Assemblée nationale. »

Rachadi Saindou doit « accepter de prendre la tangente »

Elyassir Manroufou a été déchu de son mandat de vice-président et récemment Rachadi Saindou, l’ancien président de la Communauté d'Agglomération Dembéni-Mamoudzou, a subi le même sort. Il avait fait recours auprès du tribunal administratif, mais le juge a rejeté ses requêtes. « Chacun doit assumer ses responsabilités. On a tous fait des choses que l’on doit assumer, ou pas. Pour ce qui est du président sortant de la Cadema, il gère cela comme il veut mais si j’étais à sa place je lui donnerais qu’un seul conseil : des fois il faut accepter de prendre la tangente », martèle l’élu de Mamoudzou. Il se dit prêt à travailler avec le nouvel exécutif de l’intercommunalité. « Il y a des projets toujours en attente et le nouveau président a décidé de les mettre en application jusqu’au bout. Je suis disponible pour travailler avec lui.