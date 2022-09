Emma Guimbaud : « Il faut limiter les fritures et boire surtout de l’eau »

Emma Guimbaud, infirmière à l’Agence Régionale de Santé, était l’invitée de Zakweli ce vendredi

Bruno Minas •

Une vaste campagne de dépistage du diabète et de l’hypertension aura lieu du 13 au 17 septembre à Mayotte. « 14 stands mobiles seront accessibles et nous irons dans toutes les communes » explique Emma Guimbaud « toutes les personnes de plus de trente ans pourront se faire dépister. Ce sera gratuit et anonyme ».

L’infirmière explique que le dépistage du diabète sera fait à l’aide d’un glucomètre : « Une petite piqûre au bout du doigt donne un résultat immédiat, et il y aura une prise de tension par un brassard ».

Selon Emma Guimbaud, « il est important d’être dépisté très tôt avant que des problèmes plus graves ne surviennent : « des personnes arrivent aux urgences avec un AVC qui est une conséquence directe de l’hypertension. Le diabète peut causer entre autres des troubles visuels. Si on dépiste tôt, on peut bien vivre avec ».

L’infirmière insiste sur la prévention avec deux maître-mots : l’alimentation et l’exercice physique. « L’assiette parfaite c’est une moitié de légumes, un quart de féculents et un quart de protéines. Il faut limiter les fritures et surtout boire de l’eau ».