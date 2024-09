En colère, les parents d'élèves de Sohoa ont bloqué la mairie de Chiconi

Chaises, tables et armoires cassées dans les écoles de Sohoa...C'en est trop pour les parents d'élèves. Ce lundi, dès 5h du matin, un groupe de parent d'élèves a décidé de bloquer la mairie de Chiconi. Bien avant la fermeture des écoles, ces derniers ont remonté les différents problèmes à la municipalité. Ils ne se sentent pas écoutés.

Nos enfants doivent se partager des chaises ou des tables pour pouvoir suivre les cours tout au long de la journée. (...) Des engagements ont été pris par écrit juste avant la fermeture des écoles et aujourd’hui les cours reprennent, rien n’a été fait mais la goutte d´eau qui a fait déborder le vase, jeudi dernier on nous a livré des chaises et des tables dans un piteux état. Du mobilier qui viendrait a priori d’une autre école de Chiconi , là où on aurait livré du mobilier neuf.