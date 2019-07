Un enfant retrouvé mort sur la plage de Moya 2

Un nouveau drame de l’immigration clandestine s’est produit la nuit dernière en petite-terre. Ce lundi matin au lever du jour, un gardien du littoral a découvert le corps d’un enfant sur la plage de Moya 2. Il devait être âgé de 6 à 8 ans. Les gendarmes arrivés sur place ont trouvé, enfouie dans la mangrove, une barque de type « kwassa-kwassa », la coque déchirée, contenant des bidons d’essence, quelques vêtements, des téléphones portables et des pièces d’identité malgaches.



« Cela ne veut pas dire que cette embarcation venait de Madagascar » indique le Général Leclerc, chef de la gendarmerie de Mayotte, « les bateaux venant de Madagascar sont plus grands. Celui-ci ressemble plutôt aux kwassas qui viennent habituellement de l’île d’Anjouan ».



L’hélicoptère de la gendarmerie a tourné au large, mais n’a trouvé aucun autre corps. Des recherches à terre sont également menées au cas où quelques passagers survivants se seraient enfuis en touchant la rive.



L’océan est agité à cause des puissants alizés qui soufflent en cette saison. Les traversées sont périlleuses sur ces petites embarcations. Samedi dernier, le corps d’une femme ayant longtemps séjourné dans l’eau a été trouvé sur la côte sud de la grande terre.