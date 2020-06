Des escroqueries en mode « wash wash », un réseau démantelé

Une enquête minutieuse du groupe d’enquête de lutte contre l’immigration clandestine (GELIC) a permis le démantèlement d’un réseau bien organisé d’escroqueries à Mayotte.



2 individus en détention provisoire et 3 sous contrôle judiciaire

L’opération dite « wash wash » consistait à manipuler les victimes en leur « faisant croire à la possibilité de transformer des billets de banque noircis en billets utilisables grâce à un produit » explique le procureur Camille Miansoni; le but principal étant d’inciter les personnes à remettre à ces escrocs présumés de véritables billets.Une information judiciaire a été requise des chefs d'escroquerie réalisée en bande organisée, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, de transport de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée. Grace à l’enquête préliminaire du GELIC, sept individus ont été appréhendés et placés en garde à vue. Et sur les sept, cinq ont été présentés devant le juge d’instruction ce jeudi 11 juin.A l’issue de cette présentation devant le juge des libertés et de la détention à la demande du ministère public, deux personnes ont été placées en détention provisoire au centre pénitentiaire de Majicavo et trois autres sont sous contrôle judiciaire. Les cinq personnes ont été mises en examen. Dans le détail, un ressortissant de nationalité Camerounaise a été mis en examen pour transport de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée et escroquerie réalisée en bande organisée. Les quatre autres dont un de nationalité Camerounaise, un malgo-comorien, un comorien et un congolais sont poursuivis pour escroquerie en bande organisée.Mais l’enquête ne s’arrête pas là ; en effet, d’autres investigations sont en cours et vont se poursuivre pour éventuellement déboucher sur de nouvelles mises en examen dans les prochains jours.