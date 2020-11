Estelle Youssoufa « Le préfet engueule et menace les élus… c’est lui qui doit partir ! »

La présidente du Collectif des Citoyens de Mayotte était l’invitée de Zakweli ce jeudi.

Le préfet engueule les élus, il les menace, quand ils demandent des comptes à l’Etat Estelle Youssoufa

« Les voyous se sont invités aux assises »

Estelle Youssoufa s’en est vivement prise au préfet Jean-François Colombet :; « Monsieur Colombet est en fin de mission, il est temps qu’il s’en aille…Il est responsable du climat délétère ici à Mayotte ».Selon Estelle Youssoufa, les élus seraient en droit de poursuivre l’Etat pour « rupture d’égalité » : « Il est temps que nos élus mettent leur pantalon de grand garçon et aillent au tribunal ». Selon la présidente du collectif « le temps du gouvernorat est terminé. Nous voulons du respect de la part de ces hauts-fonctionnaires de passage, ce sont nos employés, ils sont à notre service et non pas l’inverse ».Selon Estelle Youssoufa, les Assises de la Sécurité ont eu le mérite de mettre en lumière les carences de l’Etat à Mayotte : « On a vu les grandes lâchetés et les aveux d’incapacité ». « Nous disons à l’Etat qu’il doit prendre ces jeunes mineurs et les emmener dans les centres spécialisés de la Réunion et de la métropole ». S’agissant des violences commises mardi soir à Pamandzi, elle ajoute : « les voyous eux-mêmes se sont invités à ces assises ».Enfin Estelle Youssoufa critique également « l’Etat qui n’a pas fait son boulot dans la distribution de l’eau ». « Qu’est-ce qu’on fabrique au Rocher ? » demande-t-elle.