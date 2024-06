Etat des routes : " on va demander à des entreprises de reprendre certains travaux de rebouchage"

Si vous êtes automobiliste, vous l’avez sans doute remarqué, les routes de l'île mettent à rude épreuve vos voitures et sont de plus en plus dangereuses pour les usagers. La faute à un mauvais entretien et à certains travaux.

Un nid de poule par-ci, un marquage au sol à peine visible par là ou encore des fissurations. Du Nord au Sud en passant par le centre difficile de ne pas voir ces patchworks, des routes rafistolées, c'est devenu presque normal.

route cassée Longoni • ©Ilona Youssouffa

La DEALM, la direction de l'environnement de l'aménagement du logement et de la mer de Mayotte reconnaît que le réseau routier départemental et national n'est pas homogène en raison des travaux d'urgence liés à la crise de l'eau. Des travaux réalisés trop rapidement et avec un manque de surveillance sur les chantiers par les gestionnaires de réseau.

Globalement on est sur une bonne dynamique sur le fauchage en revanche sur les travaux routiers d'entretien on va demander à des entreprises de reprendre certains travaux de rebouchage pour que cela soit conforme aux normes de circulation. Dans le code de la voirie routière il y a des contraventions de grandes voiries, quand on occupe illégalement le domaine public ou lorsqu'on réalise des travaux qui dégradent le domaine public routier. L'idée c'est aussi de passer sous ce régime , lorsque les gens persévèrent dans l'erreur et accomplissent des dégradations sans se préoccuper de ceux qui vont circuler ensuite. Jérôme Josserand, directeur de la DEALM

Les secteurs sont déjà identifiés comme Koungou. L'accent va être mis sur la surveillance des chantiers, des permissions de voirie et la réception des chantiers, d'autant que d'importants travaux sont prévus dans le cadre du plan eau. Parmi les autres chantiers de la DEALM, la remise aux normes de tous les ponts.

Dans le cadre du contrat de convergence territorial ce qui est programmé mais qui n'est pas encore signé, côté état on a un plan d'élargissement et de mise aux normes de tous les ponts du réseau national à la fois pour que les poids lourds puissent se croiser sans difficultés mais aussi pour sécuriser les piétons, à ce titre on est en train de réaliser une passerelle à Chirongui. Jérôme Josserand, directeur de la DEALM

L'autre priorité de la DEALM, l'itinéraire de Mamoudzou à Sada avec des rectifications de virages sur Tzoundzou, sur le secteur d'Ongojou-Tsararano, le plus gros investissemnt ce sera sur le secteur Barakani où il faudra faire un nouveau tracé pour améliorer la circulation des poids lourds et des bus.