L’étude sur les couples montre que singulièrement à Mayotte, l'homme est plus âgé que la femme

Les données sur les couples à Mayotte en disent long sur la société mahoraise. 3 couples sur 10 sont mixtes selon l’analyse des données recueillies par l’institut nationale de la statistique et des études économiques (INSEE) sur l’étude des couples menée en 2017.



Djamilat Soidiki / Siti Daroussi •

Couple à Mayotte • ©@aikal_arts

« les écarts d'âge à mayotte sont importants et sont plus proche de ce que l’on constate en Afrique que ça soit subsaharienne ou au Maghreb ; et on est devant un écart d'âge qui est de 8 ans contre 4 ans en métropole ; donc singulièrement l'homme est plus âgé que la femme à Mayotte et encore plus, quand l'homme est plus âgé pour les hommes de plus de 60 ans, on a des écarts importants fréquemment au-dessus de 15 ans. On a 12% des couples à Mayotte qui ont 15 ans d'écart alors que c'est un phénomène marginal en métropole». Jamel Mekkaoui, chef du bureau INSEE Mayotte

manzaraka a passamainty • ©@Abdullah Damallah

les couples à Mayotte

Ce sont des unions entre des personnes nées à Mayotte ou dans un autre territoire français, et des personnes nées à l’étranger. Autre enseignement de cette étude, au-delà de 30 ans, les femmes sont moins en couple alors qu’elles se lancent dans la vie à deux entre 14 et 17 ans. Dans les couples mixtes, la moitié est formée d'un homme né à Mayotte ou ailleurs en France avec une femme née à l'étranger. Et 4 couples sur 10 sont constitués de deux personnes nées à l'étranger en grande partie aux Comores. C’est un chiffre en hausse de 10 points par rapport à 2012.Les couples dont les deux conjoints sont nés à Mayotte représentent 24 % des unions et dans 58 % des couples, un des conjoints est né sur un territoire français. Autre enseignement qui émane de cette étude, le décalage d'âge. Pour Jamel Mekkaoui, chef du bureau INSEE MayotteÀ Mayotte dans l’ensemble, il n’y a pas vraiment de couples sans enfants explique Jamel Mekkaoui : « peu de couples sont sans enfants. On a simplement 17 % des couples qui sont sans enfants à Mayotte. Même quand les couples sont jeunes, on voit que ça s'accompagne presque toujours d'un enfant. Il y a un très fort lien sur le territoire de Mayotte entre mise en couple et création procréation».Les couples ont en grande majorité le même niveau d'instruction dans 70% des cas ; tandis que 7% des couples sont constitués de personnes diplômées de l'enseignement supérieur. A noter enfin qu'à Mayotte, 4.700 personnes en couple ne vivent pas avec leurs conjoints. Ce qui représente 3 % de la population. Un phénomène qui pourrait s’expliquer sans doute et en partie par la pratique de la la polygamie.